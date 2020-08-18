Полиция в Петербурге раскрыла январскую квартирную кражу. Подозреваемый был известен еще на Рождество
Подозреваемого в краже 2,6 млн рублей наследства из сейфа квартиры в Красносельском районе Петербурга нашли и задержали. Приметы преступника известны с зимы.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 августа, задержан 34-летний житель Петербурга, нашли его оперативники накануне на улице Маршала Казакова. Ранее судимому за угон, ДТП, кражу и неуплату алиментов мужчина подозревается в том, что находясь в гостях на Петергофском шоссе 6 января этого года позарился на хозяйский сейф. Как тогда писала «Фонтанка», пропали золотые часы «Звезда» и 2,6 млн рублей. Хозяин квартиры, состоящий на учете у психиатра, в новогодние каникулы пустил к себе малознакомого Андрея, тот пришел с двумя девушками. После кражи заявитель смог назвать фамилию, имя и приметы предполагаемого вора, его портрет запечатлели камеры видеонаблюдения.
Как пояснила мать потерпевшего, деньги и часы были оставлены 45-летнему мужчине как наследство от отца.