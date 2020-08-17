Пограничники за день поймали двух беглецов: европеец сплавлялся из Финляндии по Вуоксе
Двое иностранцев попались пограничникам за один день у финской границы: один, как водится, хотел сбежать в Европу от российского правосудия, а другой, наоборот, стремился в нашу страну.
Как сообщает 17 августа пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14-го числа в Выборгском районе на реке Вуоксе был задержан неизвестный, двигавшийся со стороны Финляндии в Россию.
Пограничники установили его личность. Это 37-летний иностранец, выходец из Юго-Восточной Европы, последний месяц он провёл на территории Финляндии. Предположительно он может быть причастен к незаконному обороту наркотиков на территории ЕС. «В настоящее время проводится расследование, по результатам которого в отношении задержанного будет принято правовое решение», — отмечается в сообщении.
Другой иностранец — 36-летний русскоговорящий мужчина с русским именем, но с гражданством одной из южноазиатских стран — был задержан того же 14 августа в том же районе. На территории России он находится в розыске за изнасилование. Чтобы уйти от ответственности, мужчина хотел сбежать в Финляндию. В настоящее время он передан сотрудникам полиции.