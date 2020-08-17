Двое иностранцев попались пограничникам за один день у финской границы: один, как водится, хотел сбежать в Европу от российского правосудия, а другой, наоборот, стремился в нашу страну.



Как сообщает 17 августа пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14-го числа в Выборгском районе на реке Вуоксе был задержан неизвестный, двигавшийся со стороны Финляндии в Россию.