Предчувствие второй волны. Российским школам посоветовали готовиться к дистанционке

Российским школам рекомендуют подготовиться к дистанционному обучению на случай ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в письме Роспотребнадзора и Минпросвещения, направленном в регионы, сообщает «Интерфакс» 17 августа.



Также федеральные власти рекомендуют школам перевести в онлайн-формат факультативы и занятия по выбору.



Праздничные линейки 1 сентября учреждениям разрешили провести, но не для всей школы сразу, а для отдельного класса или параллели. Присутствующие родители должны быть в масках.

