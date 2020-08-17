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17.08.2020 16:38
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Предчувствие второй волны. Российским школам посоветовали готовиться к дистанционке

Российским школам рекомендуют подготовиться к дистанционному обучению на случай ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в письме Роспотребнадзора и Минпросвещения, направленном в регионы, сообщает «Интерфакс» 17 августа.

Также федеральные власти рекомендуют школам перевести в онлайн-формат факультативы и занятия по выбору.

Праздничные линейки 1 сентября учреждениям разрешили провести, но не для всей школы сразу, а для отдельного класса или параллели. Присутствующие родители должны быть в масках.

Ранее сообщалось, что для сотрудников детских садов и школ Петербурга введут масочный режим; как он будет работать —определит региональное управление Роспотребнадзора.

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Комментарии (1)

Brit
В сентябре откроют, в октябре закроют.
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