Строительство детского СПА в Сестрорецке могут отдать концессионеру. Смольный ищет инвесторов для «фантазийного проекта»

Проект строительства детского оздоровительного комплекса в Сестрорецке, а также развития соседних территорий в качестве общественных пространств могут реализовать в формате государственно-частного партнерства. Проработкой соответствующего решения власти займутся в случае, если найдутся потенциальные инвесторы, которые выразят заинтересованность в проекте. Соответствующее решение 17 августа в ходе совещания с членами правительства одобрил губернатор Петербурга Александр Беглов.



Для разработки концепции создания общественных пространств на базе исторических деревянных зданий и развития прилегающих территорий в Курортном районе, а также создания детского оздоровительного комплекса на Парковой улице город учредил АО «Авенариум+». Общество по итогам совещания было решено не включать в план приватизации.

