Строительство детского СПА в Сестрорецке могут отдать концессионеру. Смольный ищет инвесторов для «фантазийного проекта»
Проект строительства детского оздоровительного комплекса в Сестрорецке, а также развития соседних территорий в качестве общественных пространств могут реализовать в формате государственно-частного партнерства. Проработкой соответствующего решения власти займутся в случае, если найдутся потенциальные инвесторы, которые выразят заинтересованность в проекте. Соответствующее решение 17 августа в ходе совещания с членами правительства одобрил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Для разработки концепции создания общественных пространств на базе исторических деревянных зданий и развития прилегающих территорий в Курортном районе, а также создания детского оздоровительного комплекса на Парковой улице город учредил АО «Авенариум+». Общество по итогам совещания было решено не включать в план приватизации.
Реализация проекта оценивается в 1,5 млрд рублей. Вице-губернатор Евгений Елин пояснил, что проект был никак не обоснован, не было необходимых экспертиз и «в значительной степени он был сильно фантазийным».
Вице-губернатор Максим Соколов предложил «прощупать рынок» и объявить о поиске заинтересованных инвесторов. Если такие найдутся, вынести на дальнейшее рассмотрение реализацию проекта в рамках частно-государственного партнерства. Если предложений не будет, вернуться к идее приватизации.
«Хорошо. Грамотно, давайте так и сделаем», — сказал губернатор.