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17.08.2020 11:52
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Велосипедист серьезно пострадал под колесами автомобиля на Приморском шоссе

Серьезное ДТП произошло утром понедельника, 17 августа, в Курортном районе Петербурга. На одном из перекрестков Сестрорецка дорогу не поделили автомобиль и велосипед.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 9:00 на нерегулируемом перекрестке Приморского шоссе и Луговой улицы 31-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, совершил наезд на велосипедиста. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии мужчина лет 40 на вид, управлявший велосипедом, был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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Комментарии (5)

PROM
жизнь одна, об этом надо иногда думать
Андрей Козлов
"перекрестке Приморского шоссе и Луговой улицы"
нет такой буквы в этом слове
Greedleak
Вне зоны- это еще куда ни шло.. В субботу встретил клоуна, который ехал на велосипеде в левом ряду по Приморскому проспекту, на выезд из города.
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