Велосипедист серьезно пострадал под колесами автомобиля на Приморском шоссе

Серьезное ДТП произошло утром понедельника, 17 августа, в Курортном районе Петербурга. На одном из перекрестков Сестрорецка дорогу не поделили автомобиль и велосипед.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 9:00 на нерегулируемом перекрестке Приморского шоссе и Луговой улицы 31-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, совершил наезд на велосипедиста. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии мужчина лет 40 на вид, управлявший велосипедом, был госпитализирован в тяжёлом состоянии.