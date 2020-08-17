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17.08.2020 11:23
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В курортной Анталье, только открывшей свои двери для туристов, коронавирусом заразился мэр

Градоначальник турецкого города Антальи Мухиттин Бёджек сообщил в Тwitter о том, что он заболел COVID-19. Его госпитализировали.

«Мой тест на коронавирус дал положительный результат. У меня сейчас хорошее состояние, мой боевой дух высок. Я изолирован в больнице. Пожалуйста, соблюдайте правила маски, гигиены и социальной дистанции. Надеюсь увидеть вас в ближайшее время»,— написал Бёджек в Twitter.

На данный момент в Турции зарегистрировано около 250 тыс. заразившихся коронавирусом. Умерло почти 6 тыс. человек. При этом с 1 августа Турция открыла границы для туристов, в том числе и с Россией. С 10 августа самолеты с россиянами улетают в курортные города Даламан, Бодрум и Анталью.

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