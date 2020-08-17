В курортной Анталье, только открывшей свои двери для туристов, коронавирусом заразился мэр
Градоначальник турецкого города Антальи Мухиттин Бёджек сообщил в Тwitter о том, что он заболел COVID-19. Его госпитализировали.
Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle...— Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) August 16, 2020
«Мой тест на коронавирус дал положительный результат. У меня сейчас хорошее состояние, мой боевой дух высок. Я изолирован в больнице. Пожалуйста, соблюдайте правила маски, гигиены и социальной дистанции. Надеюсь увидеть вас в ближайшее время»,— написал Бёджек в Twitter.
На данный момент в Турции зарегистрировано около 250 тыс. заразившихся коронавирусом. Умерло почти 6 тыс. человек. При этом с 1 августа Турция открыла границы для туристов, в том числе и с Россией. С 10 августа самолеты с россиянами улетают в курортные города Даламан, Бодрум и Анталью.