FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +19
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
16.08.2020 14:55
32
Печать

«Загубите первого президента — будет начало конца». Лукашенко обратился к оппозиции

Пламенная речь президента Александра Лукашенко на митинге сторонников завершилась словами «Стою перед вами на коленях», но высказывание было фигуральным, на колени президент так и не встал.

«Стою перед вами на коленях впервые в жизни, вы этого заслужили, — обратился к собравшимся на площади Независимости белорусам. — Я живой и буду жить».

Он благодарил собравшихся и грозил оппозиции.

«Я вас предупреждал, выборы будут интересными, а после выборов будет еще интереснее — сказал Лукашенко. — Не я породил жестокость на улицах, а оппозиция». И резюмировал, «загубите первого президента — это будет начало вашего конца».

До этого он заявил, что не против свободы, реформ и перемен — любых изменений, но без перевыборов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (32)

krasnonosov
Убийца попросил пощады? Раньше надо было думать.
Вячеслав Рогожин
Людоед паршивый
Савва Морозов
думаю, что подтверждение поддержки, при вторжении извне - это ожидаемые провокации сегодня. пшеки, видать, приготовились защищать белорусов от омона.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний