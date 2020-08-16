Пламенная речь президента Александра Лукашенко на митинге сторонников завершилась словами «Стою перед вами на коленях», но высказывание было фигуральным, на колени президент так и не встал.



«Стою перед вами на коленях впервые в жизни, вы этого заслужили, — обратился к собравшимся на площади Независимости белорусам. — Я живой и буду жить».