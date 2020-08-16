«Загубите первого президента — будет начало конца». Лукашенко обратился к оппозиции
Пламенная речь президента Александра Лукашенко на митинге сторонников завершилась словами «Стою перед вами на коленях», но высказывание было фигуральным, на колени президент так и не встал.
«Стою перед вами на коленях впервые в жизни, вы этого заслужили, — обратился к собравшимся на площади Независимости белорусам. — Я живой и буду жить».
Он благодарил собравшихся и грозил оппозиции.
«Я вас предупреждал, выборы будут интересными, а после выборов будет еще интереснее — сказал Лукашенко. — Не я породил жестокость на улицах, а оппозиция». И резюмировал, «загубите первого президента — это будет начало вашего конца».
До этого он заявил, что не против свободы, реформ и перемен — любых изменений, но без перевыборов.