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16.08.2020 13:57
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Российский теплоход за 3 млрд рублей замечен в Невской губе. Накануне его починили

Теплоход «Мустай Карим», вместо первого рейса оказавшийся на Канонерском судоремонтном заводе в Петербурге, похоже, проходит испытания после ремонта.

По данным сервиса MarineTraffic, 16 августа он отправился в сторону Кронштадта, затем развернулся и поплыл обратно в сторону гавани. 22 августа он должен оказаться в Москве, чтобы принять первых пассажиров.

Фото: скриншот страницы сервиса www.marinetraffic.com

Накануне «Фонтанка» писала, что рабочие закончили ремонт винто-рулевых колонок и выпустили теплоход из плавучего дока.

Единственный за 60 лет новый российский теплоход «Мустай Карим» сломался во время перегона в Петербург.

Фото: скриншот страницы сервиса www.marinetraffic.com

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Комментарии (2)

Danik
Теплоход замечен! И что? Он скрывается? Он что по стелс технологии сделан? Новость о чем? Теплоходы Метеор были замечены в Финском заливе. Они выполняют рейсы на Петергоф! Хорошая новость. Можно печатать!
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