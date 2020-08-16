Российский теплоход за 3 млрд рублей замечен в Невской губе. Накануне его починили
Теплоход «Мустай Карим», вместо первого рейса оказавшийся на Канонерском судоремонтном заводе в Петербурге, похоже, проходит испытания после ремонта.
По данным сервиса MarineTraffic, 16 августа он отправился в сторону Кронштадта, затем развернулся и поплыл обратно в сторону гавани. 22 августа он должен оказаться в Москве, чтобы принять первых пассажиров.
Накануне «Фонтанка» писала, что рабочие закончили ремонт винто-рулевых колонок и выпустили теплоход из плавучего дока.
Единственный за 60 лет новый российский теплоход «Мустай Карим» сломался во время перегона в Петербург.