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15.08.2020 21:39
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Слепили из того, что было: в Петербурге починили новейший российский теплоход за 3 млрд рублей

Буксиры вывели сломавшийся новейший российский пассажирский теплоход «Мустай Карим» из дока судоремонтного завода и теперь он стоит в Канонерской гавани, свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic.

Сотрудники Канонерского судоремонтного завода рассказали «Фонтанке», что одну вышедшую из строя винто-рулевую колонку (ВРК) заменили, другую удалось отремонтировать. «Привезли вторую ВРК и из двух сделали одну», - примерно пояснил механизм источник.

Теперь теплоход должен получить разрешительные документы от Речного регистра и еще и добраться до Москвы. 22 августа на борт впервые планируют подняться пассажиры.

Напомним, что единственный за 60 лет новый российский теплоход «Мустай Карим», построенный на нижегородском заводе за 3,2 млрд рублей, вместо первого рейса из Петербурга 10 августа, срочно отправился в док. Возникли проблемы с ВРК. А знающие люди намекали на капитана.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

krasnonosov
Ему теперь осталось затонуть, как "Булгарии".
261254291
Да речные пассажирские суда в СССР не строились 1960 г.
А зачем? Их десятками покупали в ГДР, Чехословакии и даже в Австрии.
Кончился СССР кончились закупки, только перекупали теплоходы у галичан.
А это первый российский. Гордиться надо !
Петр Петров
Единственный за 60 лет!!
занавес
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