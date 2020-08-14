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14.08.2020 19:30
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Жириновский резко разбогател и стал самым «золотым» лидером фракции в Госдуме

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский задекларировал за 2019 год доход в 22,4 млн рублей. Никому из руководителей думских фракций близко подобраться не удалось.

Как следует из опубликованных 14 августа деклараций о доходах и имуществе депутатов, годовой доход Жириновского в 2019 году увеличился в несколько раз. Еще в 2018-м он заработал 6,7 млн рублей, а в 2017-м — 5,4 млн рублей.

Его коллеги похвастаться такими результатами не могут. Доходы лидера КПРФ Геннадия Зюганова составили 7,9 млн рублей, как и в прошлом году. Руководитель «Единой России» Сергей Неверов заработал 5,5 млн против 4,8, а Сергей Миронов из «Справедливой России» даже потерял в деньгах — 4,2 млн против 4,9 годом ранее.

Но всем им далеко до самого богатого депутата Госдумы, который еще и наращивает миллиардные доходы.

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