Самый богатый депутат Госдумы заработал больше 2 млрд рублей за год. Опять

Депутат Государственной думы ФС РФ Григорий Аникеев задекларировал самый большой доход среди коллег.

Согласно декларации о доходах и имуществе, которая была опубликована 14 августа на сайте нижней палаты российского парламента, член фракции «Единая Россия» за прошедший год заработал 2 млрд 353 млн рублей. В 2018 году доходы парламентария также составили около 2 млрд 327 млн рублей.

А впервые рейтинг самых богатых парламентариев владелец компании «АБИ Групп» (мясопереработка и строительство) возглавил еще в 2011-м, задекларировав 2 млрд 712 млн дохода за год. В 2012 и 2013 годах было 1 млрд 110 млн и 1 млрд 706 млн соответственно. В 2014-м началась темная полоса— всего 995 млн. В 2015-м — 571 млн. В 2016-м — 527. А в 2017 году он вернул себе первенство и поставил личный рекорд — 4 млрд 311 млн.