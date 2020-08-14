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14.08.2020 19:12
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Самый богатый депутат Госдумы заработал больше 2 млрд рублей за год. Опять

Депутат Государственной думы ФС РФ Григорий Аникеев задекларировал самый большой доход среди коллег.

Согласно декларации о доходах и имуществе, которая была опубликована 14 августа на сайте нижней палаты российского парламента, член фракции «Единая Россия» за прошедший год заработал 2 млрд 353 млн рублей. В 2018 году доходы парламентария также составили около 2 млрд 327 млн рублей.

А впервые рейтинг самых богатых парламентариев владелец компании «АБИ Групп» (мясопереработка и строительство) возглавил еще в 2011-м, задекларировав 2 млрд 712 млн дохода за год. В 2012 и 2013 годах было 1 млрд 110 млн и 1 млрд 706 млн соответственно. В 2014-м началась темная полоса— всего 995 млн. В 2015-м — 571 млн. В 2016-м — 527. А в 2017 году он вернул себе первенство и поставил личный рекорд — 4 млрд 311 млн.

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Комментарии (5)

gencon
Такое возможно только в ОАО "РФ", где все акционеры - номиналы. Спросят люди с главного - а Хде??? А он им : " А вы кто?")))
krasnonosov
Надо полагать он создал в России с 0 свою частную космическую компанию и сейчас запускает российские космические корабли на Луну и Марс. Или создал отечественный аналог Microsoft.
А иначе на чем еще можно зарабатывать такие деньги в стране, где средний класс получает 17 000 рублей, а пособие по безработице составляет 1500 рублей месяц?
howo
Совсем не бережёт себя.
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