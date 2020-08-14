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14.08.2020 13:40
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На ЗСД в выходные закроют движение в районе Благодатной

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb / Архив

На Южном участке ЗСД в ночь с 15 на 16 августа нельзя будет проехать на небольшом отрезке в направлении с юга на север.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», с 3:00 до 5:00 в воскресенье будет закрыт участок основного хода ЗСД (Юг – Север) в районе Благодатной улицы. Там будут ставить большую раму автоматизированной системы управления дорожным движением.

Обогнуть закрытый участок можно будет, съехав и снова заехав на ЗСД на развязке с Благодатной улицей. Стоимость поездки скорректируют в соответствии с маршрутом: при оплате с помощью транспондера – в течение 7 дней; при оплате наличными или банковской картой объездной маршрут будет стоить столько же, сколько стоит проезд по основному ходу.

Скриншот с карты МСС
Скриншот с карты МСС

Схему проезда можно также рассмотреть на интерактивной карте. При движении в направлении Васильевского острова и «Скандинавии» съезжайте на Благодатную улицу (Кубинскую), сделайте там разворот и вернитесь по Благодатной на ЗСД.

В августе ООО «Магистраль северной столицы» ведёт на дороге плановые работы. Дорожное покрытие восстанавливают на участках основного хода, на съездах и заездах на магистраль. Полный график работ на август 2020 года можно посмотреть на сайте магистрали.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb / Архив
Скриншот с карты МСС
Скриншот с карты МСС

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