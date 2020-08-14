На Южном участке ЗСД в ночь с 15 на 16 августа нельзя будет проехать на небольшом отрезке в направлении с юга на север.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», с 3:00 до 5:00 в воскресенье будет закрыт участок основного хода ЗСД (Юг – Север) в районе Благодатной улицы. Там будут ставить большую раму автоматизированной системы управления дорожным движением.

Обогнуть закрытый участок можно будет, съехав и снова заехав на ЗСД на развязке с Благодатной улицей. Стоимость поездки скорректируют в соответствии с маршрутом: при оплате с помощью транспондера – в течение 7 дней; при оплате наличными или банковской картой объездной маршрут будет стоить столько же, сколько стоит проезд по основному ходу.