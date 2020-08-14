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14.08.2020 12:39
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Маленькие региональные телефонные компании отдают миллиарды «большой четверке» операторов и теперь взбунтовались

Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, заявила, что взаимодействие с «большой четверкой» (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2) обходится им в 20 млрд рублей в год. И пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи.

Как пишет «Коммерсант» 14 августа, по мнению авторов обращения, «большая четверка» намеренно завышает оптовую цену на пропуск голосового трафика для менее крупных компаний, которые закупают его при звонках абонентов с телефонов фиксированной связи на мобильные. И если для абонентов крупнейших сотовых операторов минута голосовой связи стоит в среднем 0,8 рубля, то на оптовом межоператорском рынке она уже стоит до 1,89 рубля.

В связи с этим АОТС просит Роскомнадзор и Россвязь включить компании «большой четверки» в реестр существенных операторов, что позволит дополнительно регулировать их деятельность.

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Комментарии (2)

Pravda178
Монополия в стране это плохо и это надо предотвращать!!!
Piter Pen
Злоупотребление доминирующим положением просматривается по сути.
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