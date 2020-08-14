Маленькие региональные телефонные компании отдают миллиарды «большой четверке» операторов и теперь взбунтовались

Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, заявила, что взаимодействие с «большой четверкой» (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2) обходится им в 20 млрд рублей в год. И пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи.

Как пишет «Коммерсант» 14 августа, по мнению авторов обращения, «большая четверка» намеренно завышает оптовую цену на пропуск голосового трафика для менее крупных компаний, которые закупают его при звонках абонентов с телефонов фиксированной связи на мобильные. И если для абонентов крупнейших сотовых операторов минута голосовой связи стоит в среднем 0,8 рубля, то на оптовом межоператорском рынке она уже стоит до 1,89 рубля.