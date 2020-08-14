Росстат назвал самый подорожавший продукт. Ему помог не только ковид

Гречневая крупа показала самый высокий темп роста цен в России в этом году.
Как пишут 14 августа «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата, средняя розничная цена гречки в июле 2020 года выросла более чем в 1,7 раза по сравнению с прошлым июлем — до 87,1 руб. за 1 кг.
Поставщики начали повышать отпускные цены на гречку в разгар пандемии коронавируса в апреле — мае, ссылаясь на дефицит сырья и рост его стоимости на этом фоне. Наибольший спрос на крупы был в середине марта: недельный рост продаж достигал
Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняют эксперты. Сейчас, по их данным, оптовая цена за 1 кг составляет примерно 48 рублей, что вдвое дороже, чем год назад. Дело в том, что в 2019 году цена на крупу была низкой из-за перепроизводства в предыдущие годы. Площади посевов сократили, и она начала постепенно расти.