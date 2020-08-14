Росстат назвал самый подорожавший продукт. Ему помог не только ковид

Гречневая крупа показала самый высокий темп роста цен в России в этом году.

Как пишут 14 августа «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата, средняя розничная цена гречки в июле 2020 года выросла более чем в 1,7 раза по сравнению с прошлым июлем — до 87,1 руб. за 1 кг.