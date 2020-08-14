FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
73.61р87.04р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
14.08.2020 11:35
2
Печать

Росстат назвал самый подорожавший продукт. Ему помог не только ковид

Гречневая крупа показала самый высокий темп роста цен в России в этом году.

Как пишут 14 августа «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата, средняя розничная цена гречки в июле 2020 года выросла более чем в 1,7 раза по сравнению с прошлым июлем — до 87,1 руб. за 1 кг.

Поставщики начали повышать отпускные цены на гречку в разгар пандемии коронавируса в апреле — мае, ссылаясь на дефицит сырья и рост его стоимости на этом фоне. Наибольший спрос на крупы был в середине марта: недельный рост продаж достигал 170–200 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако повлияло не только это.

Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняют эксперты. Сейчас, по их данным, оптовая цена за 1 кг составляет примерно 48 рублей, что вдвое дороже, чем год назад. Дело в том, что в 2019 году цена на крупу была низкой из-за перепроизводства в предыдущие годы. Площади посевов сократили, и она начала постепенно расти.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Piter Pen
900 граммовые чаще встречаются
kоt-obormot
Килограммовая упаковка - теперь редкость. 800 грамм теперь...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний