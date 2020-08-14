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14.08.2020 10:07
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В Петербурге мошенники оставили пенсионера без 7 миллионов рублей. Жертва обратилась в полицию лишь через две недели

Полиция Василеостровского района возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после того, как к ним обратился пенсионер с 17-й линии В. О.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 августа, заявление было написано поздним вечером накануне. 82-летний мужчина рассказал, что с 1 по 6 августа им с супругой на мобильные телефоны постоянно звонили «сотрудники служб безопасности» двух банков. Они убедительно и с тревогой в голосе говорили, что со счетов пенсионеров пытаются снять накопления, поэтому, чтобы сохранить деньги, их нужно перевести в более надёжное место. Жители Васильевского острова внимательно записали надиктованные номера банковских карт и по частям перевели всё накопленное. Ущерб составил 7 095 878 рублей и 45 копеек.

Обратиться в полицию пожилых петербуржцев убедили родственники. Именно они дали понять жертвам мошенников, что деньги ушли на чужие счета.

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Комментарии (4)

Wuhan Proletarian
Классно работают!
Даже тертого-перетертого еврея (!) Генусова развели на сотню косых подобным образом.
Ivan Topor
Каждый раз удивляюсь суммам, которые у "нищих пенсионеров" уводят предприимчивые граждане... Какие-то миллионы постоянно фигурируют.
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