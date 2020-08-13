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13.08.2020 17:55
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Медведев: Анюков войдет в тренерский штаб «Зенита» на следующей неделе

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков войдет в тренерский штаб петербургской команды. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора «сине-бело-голубых» Александра Медведева.

Произойдет это на следующей неделе. Сезон-2019/20 Анюков провел в самарском клубе на правах аренды, а по окончании соглашения объявил о завершении карьеры.

Александр Анюков родился 28 сентября 1982 года в Куйбышеве (ныне — Самара). Воспитанник местных «Крыльев Советов» дебютировал в чемпионате страны в 2000 году, перешел в «Зенит» в 2005-м.

В составе петербуржцев защитник провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач. Александр Анюков — единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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