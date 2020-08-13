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13.08.2020 18:00
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Видео аварии велосипеда и автомобиля на Заневском: обоим горел красный

Авария на Заневском проспекте с участием велосипедиста попала в объективы городских видеокамер. Участники ДТП ехали на запрещающий сигнал светофора.

Видеозапись аварии днем 13 августа в Красногвардейском районе зафиксировала высокую скорость «Хендэ Солярис», пересекавшего перекресток Заневского и улицы Стахановцев на красный сигнал. «Фонтанка» показывает момент столкновения с велосипедистом.

Дополнительный ракурс позволяет понять, что и велосипедисту уже горел красный. 26-летний петербуржец получил тяжелые травмы.

В «ДТП и ЧП» уточняли, что водитель «Хендэ» выехал на рельсы, чтобы избежать столкновения. Видео не подтверждает это предположение. Автомобилист уверенно несся по трамвайным путям задолго до столкновения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

VictorW
А по делом встретились 2 муд...а! Больше мешать нормальным людям не будут.
irinamaslova
Это видео надо показывать в школе на уроках. И на улицах на видеоэкранах. По моим наблюдениям меньше половины велосипедистов ждут зелёного. Вместо этого ломятся на красный. А уж лететь на полном ходу на велосипеде на красный, если это лишь светофор для перехода пешеходам, то просто большинство :(
Athair
В итоге велосипедист до конца жизни будет чувствовать последствия травм, а водитель через пару-тройку лет про это происшествие и думать забудет. Ну и кто должен больше заботиться о своей безопасности?
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