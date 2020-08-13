Видео аварии велосипеда и автомобиля на Заневском: обоим горел красный
Авария на Заневском проспекте с участием велосипедиста попала в объективы городских видеокамер. Участники ДТП ехали на запрещающий сигнал светофора.
Видеозапись аварии днем 13 августа в Красногвардейском районе зафиксировала высокую скорость «Хендэ Солярис», пересекавшего перекресток Заневского и улицы Стахановцев на красный сигнал. «Фонтанка» показывает момент столкновения с велосипедистом.
Дополнительный ракурс позволяет понять, что и велосипедисту уже горел красный. 26-летний петербуржец получил тяжелые травмы.
В «ДТП и ЧП» уточняли, что водитель «Хендэ» выехал на рельсы, чтобы избежать столкновения. Видео не подтверждает это предположение. Автомобилист уверенно несся по трамвайным путям задолго до столкновения.