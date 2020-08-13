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13.08.2020 15:42
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Мишустина выдворили из кабинета МРТ на Чукотке с криками «Нельзя!»

Премьер-министру Михаилу Мишустину не удалось осмотреть кабинет МРТ в Чукотской окружной больнице. Он, похоже, остался доволен.

Как сообщает 13 августа РИА «Новости», главу правительства с сопровождением не пустила сотрудница лаборатории. Кремлёвский пул агентства опубликовал видео этого момента в твиттере.

Премьер вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко во время осмотра больницы зашли в кабинет МРТ, за ними потянулась съёмочная группа, и тут одна из находившихся внутри женщин попросила их выйти. «Не входите! Нельзя с аппаратурой», — сказала она.

Чиновники поспешили выйти. «Вот, профессионала сразу видно», — оценил строгость медика Мишустин.

До этого в больнице премьер подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко, предложив им проверить зрение: «В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?»

Недельная рабочая поездка премьер-министра по Дальнему Востоку началась со столицы Чукотки города Анадыря. С 13 по 18 августа он посетит четыре дальневосточных региона: Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

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Комментарии (5)

260650801
Законы физики нарушать нельзя, даже если премьер. В МРТ охрененный магнит. Все железное полетит в него со страшной силой. На ютубе видео полно. А если зажмет человека, как одного индуса стулом, то тогда надо будет аварийно сбрасывать гелий, после чего ремонт
будет примерно равен стоимости аппарата МРТ.
Агроном аэродрома
Адъютант земли объезжает, свита летопись пишет.
efela
Что, в Хабаровск не заедет даже чаю попить?
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