Премьер вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко во время осмотра больницы зашли в кабинет МРТ, за ними потянулась съёмочная группа, и тут одна из находившихся внутри женщин попросила их выйти. «Не входите! Нельзя с аппаратурой», — сказала она.

Как сообщает 13 августа РИА «Новости» , главу правительства с сопровождением не пустила сотрудница лаборатории. Кремлёвский пул агентства опубликовал видео этого момента в твиттере.

Премьер-министру Михаилу Мишустину не удалось осмотреть кабинет МРТ в Чукотской окружной больнице. Он, похоже, остался доволен.

Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке: «Нельзя, нельзя, нельзя!» pic.twitter.com/O83DOFLv1g

Чиновники поспешили выйти. «Вот, профессионала сразу видно», — оценил строгость медика Мишустин.

До этого в больнице премьер подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко, предложив им проверить зрение: «В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?»

Недельная рабочая поездка премьер-министра по Дальнему Востоку началась со столицы Чукотки города Анадыря. С 13 по 18 августа он посетит четыре дальневосточных региона: Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.