Французского волейболиста «Зенита» пустили в Россию

«Гражданин Франции Бризар Антуан Артур Фабиан был не допущен на рейс SU6692 12 августа по причине законодательных ограничений. В соответствии с постановлением Правительства РФ 635 въезд на территорию Российской Федерации граждан Франции за исключением ряда случаев запрещен в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Новичок волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Антуан Бризар все-таки долетит до Петербурга. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании «Россия» в четверг, 13 августа, в ближайшее время спортсмен сядет на рейс SU6692 до Пулково.

Тем не менее авиакомпания «Россия» согласовала въезд спортсмена, играющего за нашу страну, с пограничным пунктом пропуска в Пулково. Сегодня он прибудет в страну рейсом. Перед полетом ему вновь будет необходимо сдать тест на отсутствие коронавирусной инфекции», — заявили в авиакомпании «Россия».

Почему волейболиста не допустили на борт того же рейса накануне, несмотря на наличие в специальном списке «высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта», в авиакомпании не уточнили.

В волейбольном клубе «Зенит» также подтвердили, что проблема устранена, и уже сегодня вечером Антуан Бризар присоединится к команде.