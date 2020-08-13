КИО пока не получил документы из прокуратуры по делу о похоронном «автосервисе» на Екатерининском

Смольный изменил свое отношение к крупнейшему в Петербурге похоронному агентству «Е11». Прошлогодние требования отказаться от ритуальных услуг и расторгнуть арендный договор сменились дополнительным соглашением к этому договору. КИО теперь претензий к похоронщикам не имеет, но к чиновникам возникли вопросы у прокуратуры.

«В январе 2020 года ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (подведомствено Комитету имущественных отношений) и владельцем ритуального агентства «Е11» ООО «Чандлер» было заключено дополнительное соглашение № 2 к договору аренды земельного участка на Екатерининском проспекте, дом 11, где агентство располагается. Соглашение предусматривает, что «участок предоставляется под открытую стоянку и сборно-разборный павильон автосервиса, в том числе для оказания бытовых услуг и осуществления иных видов деятельности…».

Об этом «Фонтанке» сообщила вечером 12 августа пресс-секретарь КИО Ирина Ефимова. По её словам, согласно акту обследования, проведённого комитетом по контролю за имуществом в феврале этого года, на участке размещён сборно-разборный павильон, помещения в котором используются для оказания ритуальных услуг, два бокса используются под автомойку. Признаков нарушения земельного законодательства не выявлено. Также Ирина Ефимова сослалась на письмо комитета по промышленной политике, инновациям и торговли, из которого следует, что размещение на Екатерининском проспекте, 11 нестационарного торгового объекта бытового обслуживания — ритуального агентства - вполне возможно. Таким образом, КИО потребовалось меньше года, чтобы принципиально поменять свое отношение к вопросу. В ноябре 2019-го комитет выставил «Чандлеру» официальную претензию с требованием расторгнуть договор аренды, заключенный в ноябре 2008 года, и уплатить штраф. Претензия чиновников сводилась как раз к тому, что «Чандлер» разместил на арендованном для автосервиса и парковки земельном участке ритуальное агентство. Директор ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» Юрий Ефремов публично пригрозил тогда расторгнуть договор с «Чандлером» через суд. Но прошло два месяца, и Смольный принципиально изменил свое отношение к происходящему: заключил допсоглашение с «Чандлером» и теперь претензий не имеет.