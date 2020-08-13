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13.08.2020 08:37
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КИО пока не получил документы из прокуратуры по делу о похоронном «автосервисе» на Екатерининском

Смольный изменил свое отношение к крупнейшему в Петербурге похоронному агентству «Е11». Прошлогодние требования отказаться от ритуальных услуг и расторгнуть арендный договор сменились дополнительным соглашением к этому договору. КИО теперь претензий к похоронщикам не имеет, но к чиновникам возникли вопросы у прокуратуры.

«В январе 2020 года ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (подведомствено Комитету имущественных отношений) и владельцем ритуального агентства «Е11» ООО «Чандлер» было заключено дополнительное соглашение № 2 к договору аренды земельного участка на Екатерининском проспекте, дом 11, где агентство располагается. Соглашение предусматривает, что «участок предоставляется под открытую стоянку и сборно-разборный павильон автосервиса, в том числе для оказания бытовых услуг и осуществления иных видов деятельности…».

Об этом «Фонтанке» сообщила вечером 12 августа пресс-секретарь КИО Ирина Ефимова. По её словам, согласно акту обследования, проведённого комитетом по контролю за имуществом в феврале этого года, на участке размещён сборно-разборный павильон, помещения в котором используются для оказания ритуальных услуг, два бокса используются под автомойку. Признаков нарушения земельного законодательства не выявлено.

Также Ирина Ефимова сослалась на письмо комитета по промышленной политике, инновациям и торговли, из которого следует, что размещение на Екатерининском проспекте, 11 нестационарного торгового объекта бытового обслуживания — ритуального агентства - вполне возможно.

Таким образом, КИО потребовалось меньше года, чтобы принципиально поменять свое отношение к вопросу. В ноябре 2019-го комитет выставил «Чандлеру» официальную претензию с требованием расторгнуть договор аренды, заключенный в ноябре 2008 года, и уплатить штраф. Претензия чиновников сводилась как раз к тому, что «Чандлер» разместил на арендованном для автосервиса и парковки земельном участке ритуальное агентство. Директор ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» Юрий Ефремов публично пригрозил тогда расторгнуть договор с «Чандлером» через суд. Но прошло два месяца, и Смольный принципиально изменил свое отношение к происходящему: заключил допсоглашение с «Чандлером» и теперь претензий не имеет.

После этого с подачи генерального директора ООО «Похоронная служба» Бориса Гладилина (конкурент «Чандлера» в похоронном бизнесе) ситуацией заинтересовалась прокуратура Красногвардейского района, которая сформулировала те же претензии, что и КИО год назад. Более того, заместитель районного прокурора Тимур Канаев «с целью оценки действий комитета имущественных отношений… при заключении дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2020» направил материалы проверки в прокуратуру Санкт-Петербурга.

По словам Ирины Ефимовой, никаких документов из городской прокуратуры в КИО пока не получали.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Чандлер» принадлежит предпринимателю Сергею Шарову. Компания занимает примерно 17% рынка похоронных услуг Петербурга, оцениваемого в 6 млрд рублей в год.

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Комментарии (1)

Ludmila1958
Притворный суд КИО с обществом и цель этого суда не получить штраф с общества, а утвердить договор аренды с этим обществом , для наглядности обратите внимание на арбитражный процесс по делу А56-70581/2019 , где так же КИО обращается в суд, для того, что бы выселить с земельного участка и взыскать с нее штраф в 1800.000 рублей, но уже на предварительных заседаниях суда ООО "ООО "Приморская торговая компания" - "предлагает" Кио договориться во вне судебном порядке и КИО не против. Именно по данному судебному процессу в Прокуратуру города подано нами заявление, где указана схема , по которой именно КИО отнимала у предпринимателей земельные участки, на которых расположены их строения, не законно меняла кадастровые номера и на земельный участок и на строение и передавала земельный участок, вместе с чужим имуществом - своим буржуинским. Каждое свое слово готова подтвердить документами и в том числе ответом Вице губернатора . По А56-70581/2019 именно мы, не дали КИО -завершить процесс
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