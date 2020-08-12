В Петербурге прокуратура возбудила дело в отношении похоронного «автосервиса» и усомнилась в КИО

Как стало известно «Фонтанке», постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Чандлер» (принадлежит предпринимателю Сергею Шарову) вынесено 29 июля. Подписавший документ заместитель прокурора Красногвардейского района Тимур Канаев полагает, что компания нарушила часть 1 статьи 8.8 КоАП («Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием»).

Ритуальное ООО «Чандлер», известное под брендом «Е11», использует землю не по назначению, а заключенное им со Смольным допсоглашение вызывает сомнения. Прокуратура Красногвардейского района возбудила дело об административном правонарушении и направила материал в отношении комитета имущественных отношений в городскую прокуратуру.

Как ранее писала «Фонтанка», занимающий примерно 17% рынка похоронных услуг Петербурга, оцениваемого в 6 млрд рублей в год, «Чандлер» работает на земельном участке, где можно организовать парковку или автосервис, а не бюро похоронных услуг. Так написано в договоре аренды от 2008 года, на основании которого компания занимает земельный участок по адресу: Екатерининский проспект, дом 11. Фактически там, в непосредственной близости от городского крематория, располагается крупнейшая в городе ритуальная компания, известная под брендом «Е11».

В конце 2019 года на данное обстоятельство обратил внимание арендодатель — комитет имущественных отношений Петербурга — и даже выставил «Чандлеру» официальную претензию с требованием расторгнуть договор аренды, заключенный в ноябре 2008 года, и уплатить штраф. С тех пор ничего не изменилось, за исключением того, что похоронным агентством заинтересовалась районная прокуратура.

Надзирающий орган усомнился и в законности действий КИО, заключившего в январе 2020 года с «Чандлером» дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка. Это произошло после предъявленных претензий и требований о расторжении договора.