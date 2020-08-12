Вторая на подходе. COVID-вакцина Центра «Вектор» успешно протестирована на добровольцах

Российская вакцина от коронавируса, которую создали в Центре вирусологии и биотехнологии при Роспотребнадзоре «Вектор» прошла первую стадию испытаний. Об этом 12 августа сообщает ведомство.



«11 августа по результатам вакцинации первых пяти добровольцев для представления в Минздрав РФ подготовлен первый промежуточный отчет о безопасности вакцины «ЭпиВакКорона». Все добровольцы чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.



После того как никаких побочных эффектов у первых добровольцев выявлено не было, 11 августа вакцину ввели еще девяти добровольцам. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Пока никаких жалоб на изменение состояния у них нет.

