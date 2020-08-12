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12.08.2020 15:53
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Вторая на подходе. COVID-вакцина Центра «Вектор» успешно протестирована на добровольцах

Российская вакцина от коронавируса, которую создали в Центре вирусологии и биотехнологии при Роспотребнадзоре «Вектор» прошла первую стадию испытаний. Об этом 12 августа сообщает ведомство.

«11 августа по результатам вакцинации первых пяти добровольцев для представления в Минздрав РФ подготовлен первый промежуточный отчет о безопасности вакцины «ЭпиВакКорона». Все добровольцы чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

После того как никаких побочных эффектов у первых добровольцев выявлено не было, 11 августа вакцину ввели еще девяти добровольцам. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Пока никаких жалоб на изменение состояния у них нет.

Через пять дней наблюдений, а также по результатам анализов крови и мочи добровольцев будет составлен еще один отчет о безопасности и эффективности вакцины «ЭпиВакКорона». Его направят в Минздрав.

После этого будет принято решение о начале второго этапа клинических исследований.

Президент РФ Владимир Путин накануне объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, она получила название «Спутник V». Он также сообщил, что его дочь стала одной из первых, кто решился её ввести. «Фонтанка» выяснила, что у разработчиков не такие радужные впечатления от работы вакцины, как у главы государства.

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