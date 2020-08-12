РФС признал ошибкой один из двух пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»

Согласно выводам комиссии, действия защитника «Спартака», направленные на блокирование удара по воротам, не носили характер безрассудного поведения и не имели чрезмерной силы по отношению к сопернику.

Пенальти на 88-й минуте игры признан ошибочным. Контакт между защитником «Спартака» Самюэлем Жиго и хавбеком «Сочи» Анатолием Немченко назван игровым.

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза вынесла вердикт по поводу двух пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

Первый же пенальти на 14-й минуте игры был назначен верно: защитник «Спартака» Павел Маслов инициировал контакт с игроком «Сочи» Кириллом Заикой до касания мяча.

Главным судьей матча был петербургский рефери Василий Казарцев. Сразу после игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Через несколько дней он передумал. Казарцева отстранили от судейства на неопределенный срок.