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12.08.2020 15:48
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РФС признал ошибкой один из двух пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза вынесла вердикт по поводу двух пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

Пенальти на 88-й минуте игры признан ошибочным. Контакт между защитником «Спартака» Самюэлем Жиго и хавбеком «Сочи» Анатолием Немченко назван игровым.

Согласно выводам комиссии, действия защитника «Спартака», направленные на блокирование удара по воротам, не носили характер безрассудного поведения и не имели чрезмерной силы по отношению к сопернику.

Первый же пенальти на 14-й минуте игры был назначен верно: защитник «Спартака» Павел Маслов инициировал контакт с игроком «Сочи» Кириллом Заикой до касания мяча.

Главным судьей матча был петербургский рефери Василий Казарцев. Сразу после игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Через несколько дней он передумал. Казарцева отстранили от судейства на неопределенный срок.

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