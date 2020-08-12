«Это новая веха в истории отечественного правосудия». Адвокат Соколова удивился ходу процесса
Судья по делу историка Олега Соколова Юлия Максименко предложила его защитнику Сергею Лукьянову заново зачитать материалы, когда наступит его очередь. Подход показался адвокату удивительным.
На заседании по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко 12 августа зачитывали материалы дела — характеристики на Соколова и Ещенко, отзывы на книгу научного оппонента историка Евгения Понасенкова от профессоров и ученых («У автора книги не все в порядке с головой», «невежа», «наглая хамская манера», «кто угодно, но не историк»). Также было зачитано обращение аспирантки к руководству вуза, в котором она встала на сторону доцента после скандала на лекции Соколова — в аудитории присутствовали посторонние молодые люди, которые после окончания выступления историка обвинили его в плагиате. Их вывели из аудитории, но видео попало в Сеть. Это стало поводом для разбора на комиссии по этике СПбГУ, по итогам которого Соколов получил дисциплинарное взыскание.
Также был зачитан протокол обыска в квартире Соколова после убийства и места происшествия — три гильзы в мусорном ведре, обрез, голова в пакете.
За время чтения адвокат Лукьянов несколько раз вносил возражения, отмечая, что протокол зачитывается не полностью — в некоторых местах опускались кавычки, пропускались некоторые слова или фразы. Судью Максименко, сложилось впечатление, защитник слегка выводит из себя, его возражения она не принимает не в первый раз, хотя Лукьянов ссылается на законы. На этот раз она заявила, что если защита считает, что материалы зачитываются как-то не так, то он может сделать все так, когда очередь дойдет до представления доказательств стороны защиты. «Вы перебиваете, вы постоянно перебиваете», — эмоционально реагировала на возражения судья.
«Для меня это удивительно, и это новая веха в истории отечественного правосудия, что 16 томов мы будем заново зачитывать, те же документы, которые оглашает сторона обвинения», — отметил защитник. «Ну, значит, будем заново зачитывать, если вы считаете, что неправильно оглашены», — одернула судья.
«Деление доказательств стороны защиты и обвинения — это условное деление. Если мы исследуем доказательство, мы исследуем его полностью, без изъятий. В дальнейшем я сделаю свои замечания относительного того, что было оглашено не так. Я никого никогда не перебиваю, я вносил свои возражения, это единственный случай, когда по закону можно, в кавычках, перебивать, если это угодно так называть», — снова напомнил про закон Лукьянов и обнадежил публику тем, что все 16 томов заново читать все же не будет.
На прошлом судебном заседании Соколов пообещал своим детям дожить до встречи с ними. Следующее состоится уже в сентябре — у судьи есть и другие дела.
По версии следствия, Соколов убил Ещенко выстрелом в голову, после чего расчленил тело и пытался утопить останки в Мойке. Конфликт между ними возник на почве отношения девушки к его детям, их она называла выродками. Бывшая жена Соколова сообщила суду, что никакой агрессии по отношению к ней он никогда не проявлял, коллеги по вузу и ученые отзываются о Соколове исключительно с уважением. Экспертиза признала его вменяемым.