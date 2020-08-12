«Это новая веха в истории отечественного правосудия». Адвокат Соколова удивился ходу процесса

На заседании по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко 12 августа зачитывали материалы дела — характеристики на Соколова и Ещенко, отзывы на книгу научного оппонента историка Евгения Понасенкова от профессоров и ученых («У автора книги не все в порядке с головой», «невежа», «наглая хамская манера», «кто угодно, но не историк»). Также было зачитано обращение аспирантки к руководству вуза, в котором она встала на сторону доцента после скандала на лекции Соколова — в аудитории присутствовали посторонние молодые люди, которые после окончания выступления историка обвинили его в плагиате. Их вывели из аудитории, но видео попало в Сеть. Это стало поводом для разбора на комиссии по этике СПбГУ, по итогам которого Соколов получил дисциплинарное взыскание.

Также был зачитан протокол обыска в квартире Соколова после убийства и места происшествия — три гильзы в мусорном ведре, обрез, голова в пакете.



За время чтения адвокат Лукьянов несколько раз вносил возражения, отмечая, что протокол зачитывается не полностью — в некоторых местах опускались кавычки, пропускались некоторые слова или фразы. Судью Максименко, сложилось впечатление, защитник слегка выводит из себя, его возражения она не принимает не в первый раз, хотя Лукьянов ссылается на законы. На этот раз она заявила, что если защита считает, что материалы зачитываются как-то не так, то он может сделать все так, когда очередь дойдет до представления доказательств стороны защиты. «Вы перебиваете, вы постоянно перебиваете», — эмоционально реагировала на возражения судья.



«Для меня это удивительно, и это новая веха в истории отечественного правосудия, что 16 томов мы будем заново зачитывать, те же документы, которые оглашает сторона обвинения», — отметил защитник. «Ну, значит, будем заново зачитывать, если вы считаете, что неправильно оглашены», — одернула судья.

