«Тварь, ненавижу, ненавижу тебя». На заседании по делу Соколова зачитали переписку историка с убитой аспиранткой
На судебном заседании по делу историка Олега Соколова 6 июля была зачитана переписка подсудимого с убитой девушкой Анастасией Ещенко. Признания в любви ближе ко дню убийства сменились на прямо противоположные.
В прошлый раз слушание перенесли из-за необходимости стороны обвинения и адвоката потерпевших согласовать позицию по оглашению переписки Соколова и Ещенко. Гособвинитель требовал зачитать ее в закрытом режиме из-за интимных подробностей, Соколов и его адвокат Сергей Лукьянов настаивали на обратном — интима в переписке нет, зато, по мнению историка, на ее основе можно сделать вывод, что аспирантка не была «чистой и невинной девочкой». Судья Юлия Максименко 6 июля сослалась на комментарии Верховного суда и постановила зачитать переписку в открытом режиме. Сперва в ней звучали в основном признания в любви, решались бытовые вопросы о встречах и том, что приготовить на ужин, осенью 2019 года было несколько сообщений о том, когда и во сколько Соколов забирает или уводит к матери своих детей. В ответ от Анастасии звучали подобные высказывания: «Тварь, ненавижу, ненавижу тебя. Ненавижу тебя, чёртов ******* [негодяй] и твоих выродков», «ненавижу тебя и твоих тварей. Ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу. Ненавижу твоих уродов», «своей жене ты всегда сразу отвечал, а со мной не разговариваешь, тварь, пошёл [к черту], козёл, ненавижу тебя и всё твоё уродливое тупое семейство», «ты мразь и предатель, когда же вы уйдете», «чтоб ты сдох, мразь».
объединенная пресс-служба судов Петербурга
Также был зачитан протокол осмотра вещдоков. Например, судя по чеку, найденному в мусорном ведре дома у Соколова, в строительном магазине на проспекте Испытателей в день после убийства историк купил мусорные мешки, упаковочную ленту и клей, на общую сумму 392 рубля.
с трансляции суда
Исходя из истории браузера на его компьютере, в день убийства Соколов на Google Maps изучал окрестности. У него дома был найден спичечный коробок, в котором лежала цепочка с крестиком и подвеской с изображением святого. Кому она принадлежит, прокурор не упомянул.
На предыдущих судебных заседаниях после чехарды с адвокатами Соколова были допрошены в качестве свидетелей врач реанимации, который нашел в кармане у историка пистолет, когда его вытащили из Мойки; водитель такси, который пытался достать Соколова на берег, и сотрудник ГУП «Экострой», чьи подчиненные вытащили из реки мешок с останками убитой. Также были зачитаны показания родителей подсудимого и полицейского, обнаружившего в рюкзаке экс-доцента отрубленные руки. На момент допроса родители в виновность сына не верили и упомянули, что рекомендовали Соколову расстаться с Ещенко из-за ее отношения к его детям.
Анастасия Ещенко была убита четырьмя выстрелами ночью 8 ноября 2019 года. После ее тело было расчленено и по частям выкинуто в Мойку. Ранее Соколов признавал вину. После того, как историк отказался от услуг адвоката Александра Почуева, он предпочел оставить этот вопрос без ответа до момента оглашения доказательств стороны обвинения. Соколову также предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия.