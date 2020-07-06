На судебном заседании по делу историка Олега Соколова 6 июля была зачитана переписка подсудимого с убитой девушкой Анастасией Ещенко. Признания в любви ближе ко дню убийства сменились на прямо противоположные.



Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В прошлый раз слушание перенесли из-за необходимости стороны обвинения и адвоката потерпевших согласовать позицию по оглашению переписки Соколова и Ещенко. Гособвинитель требовал зачитать ее в закрытом режиме из-за интимных подробностей, Соколов и его адвокат Сергей Лукьянов настаивали на обратном — интима в переписке нет, зато, по мнению историка, на ее основе можно сделать вывод, что аспирантка не была «чистой и невинной девочкой». Судья Юлия Максименко 6 июля сослалась на комментарии Верховного суда и постановила зачитать переписку в открытом режиме. Сперва в ней звучали в основном признания в любви, решались бытовые вопросы о встречах и том, что приготовить на ужин, осенью 2019 года было несколько сообщений о том, когда и во сколько Соколов забирает или уводит к матери своих детей. В ответ от Анастасии звучали подобные высказывания: «Тварь, ненавижу, ненавижу тебя. Ненавижу тебя, чёртов ******* [негодяй] и твоих выродков», «ненавижу тебя и твоих тварей. Ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу. Ненавижу твоих уродов», «своей жене ты всегда сразу отвечал, а со мной не разговариваешь, тварь, пошёл [к черту], козёл, ненавижу тебя и всё твоё уродливое тупое семейство», «ты мразь и предатель, когда же вы уйдете», «чтоб ты сдох, мразь».



объединенная пресс-служба судов Петербурга

Также был зачитан протокол осмотра вещдоков. Например, судя по чеку, найденному в мусорном ведре дома у Соколова, в строительном магазине на проспекте Испытателей в день после убийства историк купил мусорные мешки, упаковочную ленту и клей, на общую сумму 392 рубля.



с трансляции суда

Исходя из истории браузера на его компьютере, в день убийства Соколов на Google Maps изучал окрестности. У него дома был найден спичечный коробок, в котором лежала цепочка с крестиком и подвеской с изображением святого. Кому она принадлежит, прокурор не упомянул.

На предыдущих судебных заседаниях после чехарды с адвокатами Соколова были допрошены в качестве свидетелей врач реанимации, который нашел в кармане у историка пистолет, когда его вытащили из Мойки; водитель такси, который пытался достать Соколова на берег, и сотрудник ГУП «Экострой», чьи подчиненные вытащили из реки мешок с останками убитой. Также были зачитаны показания родителей подсудимого и полицейского, обнаружившего в рюкзаке экс-доцента отрубленные руки. На момент допроса родители в виновность сына не верили и упомянули, что рекомендовали Соколову расстаться с Ещенко из-за ее отношения к его детям.

