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12.08.2020 10:02
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На Владимирском задержали «Фольксваген» с синтетическим наркотиком, а на Дальневосточном запрещенное выносили горшками

Петербургские полицейские за сутки задержали трёх человек, увлечённых запрещёнными веществами. Один попался с расфасованной по пакетам «синтетикой», ещё двое связали свою жизнь с выращиванием наркотика.

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, «агробизнес» двух жителей Невского района оперативники прикрыли 10-го числа. Из гаража на Дальневосточном проспекте, 1/3, изъяли тридцать горшков с растениями, землёй и корнями, оборудование для выращивания и «Ауди А6».

Культивацией, по версии следствия, занимались двое местных жителей, одному из которых 25, второму 29 лет. Младший два года назад был судим за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и получил полтора года ограничения свободы. Уголовное дело о незаконном производстве наркотика в биографии партнёров первое.

Дело по наркотической статье после встречи с оперативниками в тот день получил также 35-летний гражданин Таджикистана. Его вместе с 40 пакетиками синтетического наркотика полицейские забрали с пассажирского сиденья «Фольксвагена Поло». Автомобиль остановили на Владимирском проспекте, 21, работая по ранее возбуждённому уголовному делу об обороте наркотиков.

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