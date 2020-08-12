На Владимирском задержали «Фольксваген» с синтетическим наркотиком, а на Дальневосточном запрещенное выносили горшками

Петербургские полицейские за сутки задержали трёх человек, увлечённых запрещёнными веществами. Один попался с расфасованной по пакетам «синтетикой», ещё двое связали свою жизнь с выращиванием наркотика.



Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, «агробизнес» двух жителей Невского района оперативники прикрыли 10-го числа. Из гаража на Дальневосточном проспекте, 1/3, изъяли тридцать горшков с растениями, землёй и корнями, оборудование для выращивания и «Ауди А6».

Культивацией, по версии следствия, занимались двое местных жителей, одному из которых 25, второму 29 лет. Младший два года назад был судим за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и получил полтора года ограничения свободы. Уголовное дело о незаконном производстве наркотика в биографии партнёров первое.