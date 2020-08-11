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11.08.2020 18:07
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Из России в Белоруссию по-прежнему не улететь. «Белавиа» продлила приостановку рейсов

Белорусская авиакомпания объявила о продлении приостановки рейсов в Россию до 21 августа.

«Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов во все пункты России до 21 августа <...> Рейсы в Воронеж, Казань, Нижний Новгород приостановлены по 24 октября», — цитирует 11 августа заявление перевозчика «БелТА».

В компании пообещали вернуть деньги за отмененные рейсы или перенести вылет до 30 марта 2021 года.

Авиасообщение между РФ и Белоруссией было прекращено из-за пандемии коронавируса. В июле белорусское министерство транспорта сообщило о желании возобновить полеты в соседнюю страну. Правительство России разрешило с 1 августа летать в другие государства на принципе взаимности.

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