Из России в Белоруссию по-прежнему не улететь. «Белавиа» продлила приостановку рейсов
Белорусская авиакомпания объявила о продлении приостановки рейсов в Россию до 21 августа.
«Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов во все пункты России до 21 августа <...> Рейсы в Воронеж, Казань, Нижний Новгород приостановлены по 24 октября», — цитирует 11 августа заявление перевозчика «БелТА».
В компании пообещали вернуть деньги за отмененные рейсы или перенести вылет до 30 марта 2021 года.
Авиасообщение между РФ и Белоруссией было прекращено из-за пандемии коронавируса. В июле белорусское министерство транспорта сообщило о желании возобновить полеты в соседнюю страну. Правительство России разрешило с 1 августа летать в другие государства на принципе взаимности.