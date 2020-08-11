Дистанционки не будет. Российские школы начнут учебный год 1 сентября в очном режиме

Учебный год в российских школах начнётся первого сентября в традиционном, очном формате. Об этом на онлайн-совещании членов правительства заявил министр просвещения Сергей Кравцов 11 августа.

«Готовимся именно в этот день начать полноценную работу — в нормальном, очном режиме», — отметил он.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала начать новый учебный год с вакцинации детей от гриппа.

Ранее в Рособрнадзоре также заверили, что перехода на дистанционное образование в российских школах не планируется.