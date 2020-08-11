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11.08.2020 12:51
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Дистанционки не будет. Российские школы начнут учебный год 1 сентября в очном режиме

Учебный год в российских школах начнётся первого сентября в традиционном, очном формате. Об этом на онлайн-совещании членов правительства заявил министр просвещения Сергей Кравцов 11 августа.

«Готовимся именно в этот день начать полноценную работу — в нормальном, очном режиме», — отметил он.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала начать новый учебный год с вакцинации детей от гриппа.

Ранее в Рособрнадзоре также заверили, что перехода на дистанционное образование в российских школах не планируется.

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Комментарии (8)

Samal_
Ну сообщил он сегодня, через неделю обстоятельства изменятся и он сообщит противоположное заявление. Говорящие головы...
В некоторых ВУЗах уже официально объявили о удалёнке с 1 сентября до особого распоряжения. А ещё есть информация что педагогам посоветовали в августе отгулять все неотгулянные отпуска.
Wert
С 20 сентября на каникулы..., простите, на удаленку? Турко-европейский ковыд лечить.
dimas062
"заявил министр просвещения" - а образования больше нет?
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