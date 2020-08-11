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11.08.2020 12:26
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Шотландский футбол могут снова закрыть из-за многочисленных нарушений карантина

Чемпионат Шотландии по футболу могут остановить. Как сообщает во вторник, 11 августа, «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заявление правительства, это связано с нарушением карантина защитником «Селтика» Боли Болинголи-Мбомбо.

Болинголи-Мбомбо не оповестил клуб и отправился в Испанию до того, как принял участие в матче второго тура чемпионата Шотландии против «Килмарнока» (1:1).

«Правительству Шотландии известны сообщения о том, что игрок «Селтика» нарушил предписания карантина. Если еще один серьезный инцидент в шотландском футболе с нарушением карантина подтвердится, то у правительства не будет другого выхода, кроме как подумать о том, нужно ли поставить чемпионат страны на паузу», — заявили в шотландском правительстве.

Ранее восемь игроков «Абердина» также нарушили карантин, посетив бар. Из-за этого был отменен другой матч чемпионата «Сент-Джонстон» — «Абердин».

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