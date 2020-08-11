В мире появился еще один долларовый миллиардер

Глава американской компании Apple Тим Кук стал долларовым миллиардером на фоне роста стоимости акций. Об этом 11 августа сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный индекс.



«Кук присоединился к одному из самых элитных клубов руководителей, которые не основывали компании: его собственный капитал превысил 1 млрд долларов», — говорится в сообщении.

