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11.08.2020 09:14
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В мире появился еще один долларовый миллиардер

Глава американской компании Apple Тим Кук стал долларовым миллиардером на фоне роста стоимости акций. Об этом 11 августа сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный индекс.

«Кук присоединился к одному из самых элитных клубов руководителей, которые не основывали компании: его собственный капитал превысил 1 млрд долларов», — говорится в сообщении.

Согласно расчетам индекса Bloomberg Billionaires Index, на прошлой неделе цена акций Apple выросла почти на 5 % (444,45 за акцию) в результате чего ее рыночная стоимость достигла почти 2 трлн долларов. По данным агентства, Кук владеет 848 тыс. акций Apple (0,02 % от общего числа бумаг) стоимостью около 375 млн долларов, а его общий капитал превысил миллиард долларов.

На прошлой неделе состояние основателя и главы Facebook Марка Цукерберга впервые составило 100 млрд долларов. Он вошел в топ богатейших людей в мире, чему способствовал полноценный запуск сервиса Reels, аналога опального в США TikTok.

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Комментарии (5)

Pravda178
Дела не плохи пока есть LOXI!
Xiaomi ТОП за свои деньги!
Pravda178
Xiaomi впереди планеты всей!!!
Barmaley_5e4d0211d3423
Да у нас полно таких, но в ту статистику не попадают...

"За каждым большим состоянием кроется преступление "
(с)
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