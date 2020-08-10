Испытать на себе российскую вакцину от коронавируса готов президент Филиппин. Ни одного доказательства её безопасности нет

Президент Филиппин Родриго Дутерте вызвался первым в стране испытать вакцину «Гам-Ковид-Вак» от новой коронавирусной инфекции. Своё решение он объяснил доверием российским исследованиям.

«Чтобы показать им, что я доверяю, и они не совершили ошибку, предложив нам вакцину, я буду первым, кто ее получит», - заявил Дутерте во время телеобращения к нации 10 августа.

Президент заверил, что его полностью устраивает положение первого, над кем «проведут эксперимент», и в качестве подтверждения он готов предоставить общественности доказательство вакцинации, как только страна получит препарат, и Дутерте сделают инъекцию.