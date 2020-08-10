Испытать на себе российскую вакцину от коронавируса готов президент Филиппин. Ни одного доказательства её безопасности нет
Президент Филиппин Родриго Дутерте вызвался первым в стране испытать вакцину «Гам-Ковид-Вак» от новой коронавирусной инфекции. Своё решение он объяснил доверием российским исследованиям.
«Чтобы показать им, что я доверяю, и они не совершили ошибку, предложив нам вакцину, я буду первым, кто ее получит», - заявил Дутерте во время телеобращения к нации 10 августа.
Президент заверил, что его полностью устраивает положение первого, над кем «проведут эксперимент», и в качестве подтверждения он готов предоставить общественности доказательство вакцинации, как только страна получит препарат, и Дутерте сделают инъекцию.
Филиппинский лидер считает, что если лекарство подойдёт ему, то делать прививку можно будет всем остальным. Местный Минздрав по его поручению также скоординирует с правительством России возможную передачу технологии производства препарата, пишет ТАСС. https://tass.ru/obschestvo/9167853 Как заявлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, интерес к вакцине центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России продемонстрировали более 20 стран.
О регистрации вакцины 12 августа на прошлой неделе заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев. Министерство отменило эту дату, так как экспертиза еще не готова. Участники рынка клинических исследований также просят министра здравоохранения Михаила Мурашко повременить с регистрацией до успешного завершения испытаний. Нет ни одного доказательства безопасности ни этого препарата, ни его прототипов.