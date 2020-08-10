FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +16
73.78р86.83р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.08.2020 22:48
6
Печать

Испытать на себе российскую вакцину от коронавируса готов президент Филиппин. Ни одного доказательства её безопасности нет

Президент Филиппин Родриго Дутерте вызвался первым в стране испытать вакцину «Гам-Ковид-Вак» от новой коронавирусной инфекции. Своё решение он объяснил доверием российским исследованиям.

«Чтобы показать им, что я доверяю, и они не совершили ошибку, предложив нам вакцину, я буду первым, кто ее получит», - заявил Дутерте во время телеобращения к нации 10 августа.

Президент заверил, что его полностью устраивает положение первого, над кем «проведут эксперимент», и в качестве подтверждения он готов предоставить общественности доказательство вакцинации, как только страна получит препарат, и Дутерте сделают инъекцию.

Филиппинский лидер считает, что если лекарство подойдёт ему, то делать прививку можно будет всем остальным. Местный Минздрав по его поручению также скоординирует с правительством России возможную передачу технологии производства препарата, пишет ТАСС. https://tass.ru/obschestvo/9167853 Как заявлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, интерес к вакцине центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России продемонстрировали более 20 стран.

О регистрации вакцины 12 августа на прошлой неделе заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев. Министерство отменило эту дату, так как экспертиза еще не готова. Участники рынка клинических исследований также просят министра здравоохранения Михаила Мурашко повременить с регистрацией до успешного завершения испытаний. Нет ни одного доказательства безопасности ни этого препарата, ни его прототипов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

260638651
Фонтанка, ну может уже хватит фонтанировать фейкньюзами? К вашему сведению, господа журналисты, первая фаза испытаний как раз и проверяет вакцину на безопасность.

Первые испытуемые подохли? Или хотя бы заразились SARS-CoV-2? Или у них не выработались антитела? Вот если бы вы, уважаемый автор новости, потрудились уточнить эти аспекты, то не писали бы такой ахинеи весь день.
coronel
В очередь!
Я первый занял!
Smirnoff
А доказательства опасности есть?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний