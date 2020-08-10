Журналист RT сообщил о своём задержании в Минске. Перед этим он предположил, что власти пытаются быть осмотрительнее
На акции протеста после президентских выборов в Минске милиция остановила корреспондента издания Russia Today Константина Придыбайло, который целый день разыскивал по отделам задержанных накануне коллег.
О своём задержании Придыбайло 10 августа сообщил в своём телеграм-канале. Судя по времени, он едва ли успел застать начало митинга оппозиции. Менее чем за полчаса до этого корреспондент отметил, что на подступах к месту акции правоохранители проверяют у журналистов аккредитации, «фотографируют людей и пропускают». Параллельно начались первые задержания.
«Видать, чтоб не получилось как вчера с Пеговым, Старковым, Солоповым», — предположил он. Следующий пост вышёл кратким: «Меня задержали».
РБК, «Ведомости» и «Коммерсант» 10 августа выпустили общее обращение, к которому вскоре присоединились редакции других изданий, с призывом к властям Беларуси о скорейшем вызволении сотрудников российских СМИ, задержанных и избитых во время акций протестов.