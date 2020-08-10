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10.08.2020 19:43
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Журналист RT сообщил о своём задержании в Минске. Перед этим он предположил, что власти пытаются быть осмотрительнее

На акции протеста после президентских выборов в Минске милиция остановила корреспондента издания Russia Today Константина Придыбайло, который целый день разыскивал по отделам задержанных накануне коллег.

О своём задержании Придыбайло 10 августа сообщил в своём телеграм-канале. Судя по времени, он едва ли успел застать начало митинга оппозиции. Менее чем за полчаса до этого корреспондент отметил, что на подступах к месту акции правоохранители проверяют у журналистов аккредитации, «фотографируют людей и пропускают». Параллельно начались первые задержания.

«Видать, чтоб не получилось как вчера с Пеговым, Старковым, Солоповым», — предположил он. Следующий пост вышёл кратким: «Меня задержали».

РБК, «Ведомости» и «Коммерсант» 10 августа выпустили общее обращение, к которому вскоре присоединились редакции других изданий, с призывом к властям Беларуси о скорейшем вызволении сотрудников российских СМИ, задержанных и избитых во время акций протестов.

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Комментарии (6)

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...... любопытно, почему так взъелись только на наших журналистов ? .... из иностранных досталось только одному ..... похоже Ищенко прав, Лукашом кукловодят не па деТцки ....
---- Подготовка к госперевороту в Белоруссии (Ростислав Ищенко)
304 165 просмотров•3 авг. 2020 г.
Агроном аэродрома
Симоньян в прямом эфире "в бешенстве".: "Аккредитация сотрудникам от не нужна". :)
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