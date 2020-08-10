Зима близко. Губернатор Беглов поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в городе

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил главам районов усилить контроль за соблюдением масочного режима в городе. «Во всех структурах надо следить, в общественных организациях, транспорте — в рамках ваших полномочий», — сказал он на заседании правительства 10 августа.

По словам губернатора, он также обратил на это внимание на встрече с представителями силовых ведомств. «Это очень важно для нас, у нас [стоят] вопросы подготовки к зиме, подготовки к новому учебному году и ряд вопросов, которые нужно рассматривать, поэтому усильте работу», — заявил он.