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10.08.2020 17:46
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Зима близко. Губернатор Беглов поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в городе

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил главам районов усилить контроль за соблюдением масочного режима в городе. «Во всех структурах надо следить, в общественных организациях, транспорте — в рамках ваших полномочий», — сказал он на заседании правительства 10 августа.

По словам губернатора, он также обратил на это внимание на встрече с представителями силовых ведомств. «Это очень важно для нас, у нас [стоят] вопросы подготовки к зиме, подготовки к новому учебному году и ряд вопросов, которые нужно рассматривать, поэтому усильте работу», — заявил он.

Сейчас ношение СИЗ обязательно во всех общественных местах, торговых центрах, в общественном транспорте. Но ранее ретейлеры и собственники ТРЦ обращали внимание на то, что испытывают сложности с тем, чтобы заставить покупателей носить маски в магазинах: по закону о защите прав потребителей отказать им в обслуживании на этом основании нельзя.

Также «Фонтанка» обращала внимание на то, что требовать надеть маску снова стали в вестибюлях метрополитена.

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Комментарии (11)

ira14
Естественно, маски это бизнес... Носящие маски люди к осени точно заболеют, а если добавить туда и прививку от гриппа. так вообще сляжет почти половина города. Цель ношения масок отвлечь от предстоящего кризиса безработицы, запустить вторую волну и чтобы не было протестующих. посадить по домам, под арест, но вряд ли это опять получится..и Еще, сначала в Англии ужесточили ношения масок, через неделю у нас.. по чьей указке работают..
Cashmare
А у него что, система фильтрации прямо в куцые усы встроена?
krasnonosov
А кто сегодня рассекал у памятника Собчаку без маски?
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