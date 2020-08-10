Пандемия затормозила импорт автомобилей. Поставки машин из-за рубежа в первом полугодии упали в 1,5 раза

Импорт легковых автомобилей в Россию в январе — июне 2020 года снизился в 1,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Как следует из данных Федеральной таможенной службы, всего в страну ввезли 94,1 тысячи машин.

В денежном выражении поставки упали в 1,8 раза — до 2,2 млрд долларов.

Спрос на произведенные в России авто снизился не так драматично. В целом продажи машин в России сократились на 23 % в первом полугодии.

В первом полугодии упал не только импорт, но и экспорт. Из России вывезли 30,6 тысячи машин, что в 1,8 раза меньше, чем за тот же период в прошлом году. В деньгах объемы упали в 1,7 раза — до 461 млн долларов.