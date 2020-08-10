FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +16
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.08.2020 16:04
0
Печать

Пандемия затормозила импорт автомобилей. Поставки машин из-за рубежа в первом полугодии упали в 1,5 раза

Импорт легковых автомобилей в Россию в январе — июне 2020 года снизился в 1,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Как следует из данных Федеральной таможенной службы, всего в страну ввезли 94,1 тысячи машин.

В денежном выражении поставки упали в 1,8 раза — до 2,2 млрд долларов.

Спрос на произведенные в России авто снизился не так драматично. В целом продажи машин в России сократились на 23 % в первом полугодии.

В первом полугодии упал не только импорт, но и экспорт. Из России вывезли 30,6 тысячи машин, что в 1,8 раза меньше, чем за тот же период в прошлом году. В деньгах объемы упали в 1,7 раза — до 461 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей за шесть месяцев сократился на 39% — до 8,4 тысячи штук, экспорт — на 8,1%, до 5,7 тысячи штук.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний