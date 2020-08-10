Петербургский водолаз Андрей, который занимается поиском потерянных предметов под водой в Северной столице, во время исполнения заказа наткнулся на дне канала Грибоедова на именные часы, которые, судя по гравировке, подарили контр-адмиралу Ярыгину полвека назад.

«Работал около Спаса. За пешеходным мостом увидел в глине часы. Видимо, навигация размыла, и они обнажились. Положил в сумку, а дома посмотрел и очень удивился. Ищу родных», — рассказал «Фонтанке» Андрей 10 августа.

Гравировка упрощает процесс. На часах написано «Контр-адмиралу Ярыгину Г. И от Ком Ктоф. 1970 г». Что можно расшифровать как «от командующего Краснознаменным Тихоокеанским флотом».