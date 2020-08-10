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10.08.2020 15:40
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На дне канала в Петербурге нашли подарочные часы контр-адмирала 1970 года. Ищем родных

Петербургский водолаз Андрей, который занимается поиском потерянных предметов под водой в Северной столице, во время исполнения заказа наткнулся на дне канала Грибоедова на именные часы, которые, судя по гравировке, подарили контр-адмиралу Ярыгину полвека назад.

«Работал около Спаса. За пешеходным мостом увидел в глине часы. Видимо, навигация размыла, и они обнажились. Положил в сумку, а дома посмотрел и очень удивился. Ищу родных», — рассказал «Фонтанке» Андрей 10 августа.

Гравировка упрощает процесс. На часах написано «Контр-адмиралу Ярыгину Г. И от Ком Ктоф. 1970 г». Что можно расшифровать как «от командующего Краснознаменным Тихоокеанским флотом».

Фото: Водолаз Андрей
Фото: Водолаз Андрей

Сайт «Бессмертного полка» знает Георгия Ивановича Ярыгина — контр-адмирала Военно-морского флота, кавалера ордена Красной Звезды. По окончании школы в Кемеровской области он в 1938 году поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище во Владивостоке. Воевал на Карельском фронте. Старший лейтенант Ярыгин начинал командиром 3-й стрелковой роты 1-го отдельного стрелкового батальона 69-й стрелковой бригады. В 1942 году назначен помощником начальника штаба по разведке с присвоением звания капитан-лейтенанта. В 1943 году многих офицеров-моряков вернули на флот и до 1945 года Георгий Иванович был помощником командира тральщика Беломорской военной флотилии. Ратный подвиг моряка отмечен двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й ст., двумя орденами Красной Звезды и десятью медалями, в том числе пятью медалями иностранных государств.

Если вы знаете родных Георгия Ивановича Ярыгина — пишите на kazakov@fontanka.ru

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Комментарии (1)

RemyMartin
Чего только не покоится на дне наших живописных рек и каналов.
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