«Белтелеком» рассказал, куда пропал Интернет во время президентских выборов. Вновь не обошлось без внешних сил

Об исчезновении Интернета на территории Белоруссии в преддверии и в день проведения президентских выборов рассказали в «Белтелекоме». Официальный комментарий представителей республиканского оператора связи в своём Telegram-канале 10 августа публикует TUT.by.



«Белтелеком» с 8 августа отмечает значительный рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси. Системами предприятия последние сутки фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы «Белтелекома». Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети Интернет», — говорится в сообщении.

