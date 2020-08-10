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10.08.2020 13:31
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«Белтелеком» рассказал, куда пропал Интернет во время президентских выборов. Вновь не обошлось без внешних сил

Об исчезновении Интернета на территории Белоруссии в преддверии и в день проведения президентских выборов рассказали в «Белтелекоме». Официальный комментарий представителей республиканского оператора связи в своём Telegram-канале 10 августа публикует TUT.by.

«Белтелеком» с 8 августа отмечает значительный рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси. Системами предприятия последние сутки фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы «Белтелекома». Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети Интернет», — говорится в сообщении.

Представители оператора связи пообещали решить проблему до конца сегодняшнего дня.

Как сообщалось ранее, президентские выборы в Белоруссии проходили в условиях плохой связи, медленного Интернета и длинных очередей к дверям зарубежных представительств, а закончились столкновением граждан с силовиками, которые не стеснялись применять в отношении протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Наутро ЦИК огласил предварительные итоги выборов, согласно которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал 80,23 % голосов. Последний назвал случившееся накануне «праздником» и предположил, что протестующими могли управлять из Польши, Великобритании и Чехии.

Штаб Светланы Тихановской, которую называли его главным конкурентом, заявил, что готов к долговременному протесту.

О всех событиях после выборов в Белоруссии читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Swift_5e4d8a276f5e8
.... больше никто не пропал ?))) ....
..... кого увёз президентский самолёт ?
---- https://planefinder.net/flight/BRU8703/time/2020-08-09T13:15:00.000Z/speed/1
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