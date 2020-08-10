Огненный столб поднялся над улицей: в Волгограде взлетела на воздух газовая заправка
Газовая заправка эффектно взорвалась в Волгограде. Там проводили «огневые работы», сообщает V1.Ru.
«На проспекте Ленина загорелась цистерна с газом по всей площади. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда Федеральной противопожарной службы. Пожару присвоен второй ранг сложности», — рассказали журналистам в ГУ МЧС по Волгоградской области 10 августа.
Тяжелую металлическую конструкцию, по внешнему виду напоминающую раму, отбросило от заправки примерно на 200 метров. Оперативные службы просят посторонних покинуть место происшествия — в резервуарах еще находятся остатки газа и не исключен повторный взрыв.
МЧС России
В результате взрыва и пожара на газовой заправке пострадали четыре человека. У троих, предварительно, легкие травмы, еще один доставлен в больницу № 25.