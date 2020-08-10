Китай ввёл антиамериканские санкции из-за ситуации с Гонконгом

Китай ввёл санкции в отношении более десяти американских официальных лиц из-за ситуации с Гонконгом. Об этом 10 августа заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек», — заявил на регулярном брифинге Лицзянь (цитата по РИА Новости). Среди них, например, сенаторы Марко Рубио и Тед Круз.

Ранее в силу вступил одобренный парламентом Китая закон о защите национальной безопасности Гонконга, который стал поводом для конфликта между двумя странами. Документ предусматривает наказания вплоть до пожизненного заключения за действия, направленные на подрыв власти, терроризм и сговор с внешними силами для того, чтобы подставить под угрозу безопасность административного района КНР.