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10.08.2020 12:19
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Китай ввёл антиамериканские санкции из-за ситуации с Гонконгом

Китай ввёл санкции в отношении более десяти американских официальных лиц из-за ситуации с Гонконгом. Об этом 10 августа заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек», — заявил на регулярном брифинге Лицзянь (цитата по РИА Новости). Среди них, например, сенаторы Марко Рубио и Тед Круз.

Ранее в силу вступил одобренный парламентом Китая закон о защите национальной безопасности Гонконга, который стал поводом для конфликта между двумя странами. Документ предусматривает наказания вплоть до пожизненного заключения за действия, направленные на подрыв власти, терроризм и сговор с внешними силами для того, чтобы подставить под угрозу безопасность административного района КНР.

Закон вызвал недовольство США, которые увидели в нём желание ужесточить контроль над автономией. Вскоре американский лидер Дональд Трамп подписал специальный документ, а его советник анонсировал подготовку ограничительных мер Белого дома против Пекина. После этого Минфин США ввёл санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга.

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