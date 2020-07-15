Трамп ввел санкции против Китая из ситуации с Гонконгом. Пекин готовит ответные меры

Пекин намерен ввести санкции против США в ответ на закон и президентский указ американского лидера Дональда Трампа о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Об этом заявили в министерстве иностранных дел КНР 15 июля.

Трамп подписал закон «Об автономии Гонконга» накануне. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая. Также американский президент подписал исполнительный указ, лишающий специальный административный район особого статуса. «К Гонконгу теперь будет такое же отношение, как и к материковому Китаю», — отметил Трамп.



«Законопроект США злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга, содержит угрозы о введении санкций в отношении Китая, серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая. Китайское правительство резко осуждает это и решительно выступает против», - говорится в заявлении МИД КНР, которое приводит РИА Новости.

Пекин пообещал ответные санкции против имеющих отношение к принятию закона граждан США и американских организаций и призвал «прекратить любое вмешательство во внутренние дела Китая, включая дела Гонконга».

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. Он предусматривает наказания вплоть до пожизненного заключения за действия, направленные на подрыв власти, терроризм и сговор с внешними силами для того, чтобы подставить под угрозу безопасность района. Закон вызвал недовольство США, которые увидели в нем желание ужесточить контроль над автономией.

