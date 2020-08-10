Учёный из Петербурга рассказал о людях, не восприимчивых к коронавирусу

«Есть определенная группа лиц, не восприимчивых к SARS-CoV-2, — пояснил Тотолян «Известиям» . — Контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются».

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик Российской академии наук Арег Тотолян обратил внимание, что некоторые люди не заражаются COVID-19. Такой вывод напрашивается после детального обследования некоторых медиков, которые несколько месяцев работали в «красной зоне», передаёт 10 августа РИА «Новости» .

Изучение этого феномена, по мнению иммунолога, поможет найти универсальное средство борьбы с коронавирусом, не столь затратное и получаемое быстрее, чем вакцина.

Ещё одна загадка: иногда у пациентов, имеющих подтверждённый тест на COVID-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела. «Таких пациентов больше, чем мы ожидали», — говорит Тотолян. Обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но такие случаи редки. Среди выздоравливающих от коронавируса их оказалось значительно больше.

Осенью, по мнению Тотоляна, россияне могут столкнуться с более тяжёлым течением заболевания, чем весной, и надо быть готовыми к этому психологически. Есть мнение, что те, кто встретился с коронавирусом раньше, в случае заражения имеют шансы на менее тяжёлое течение, чем те, кто жёстко соблюдал карантин.

Как SARS-CoV-2 будет сочетаться с сезонными инфекциями, пока неясно. Течение заболевания, по словам академика, может быть как утяжелено, так и наоборот, в антитела к «обычному коронавирусу» могут дать «перекрёстную защиту».