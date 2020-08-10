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10.08.2020 07:50
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Учёный из Петербурга рассказал о людях, не восприимчивых к коронавирусу

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик Российской академии наук Арег Тотолян обратил внимание, что некоторые люди не заражаются COVID-19. Такой вывод напрашивается после детального обследования некоторых медиков, которые несколько месяцев работали в «красной зоне», передаёт 10 августа РИА «Новости».

«Есть определенная группа лиц, не восприимчивых к SARS-CoV-2, — пояснил Тотолян «Известиям». — Контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются».

Изучение этого феномена, по мнению иммунолога, поможет найти универсальное средство борьбы с коронавирусом, не столь затратное и получаемое быстрее, чем вакцина.

Ещё одна загадка: иногда у пациентов, имеющих подтверждённый тест на COVID-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела. «Таких пациентов больше, чем мы ожидали», — говорит Тотолян. Обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но такие случаи редки. Среди выздоравливающих от коронавируса их оказалось значительно больше.

Осенью, по мнению Тотоляна, россияне могут столкнуться с более тяжёлым течением заболевания, чем весной, и надо быть готовыми к этому психологически. Есть мнение, что те, кто встретился с коронавирусом раньше, в случае заражения имеют шансы на менее тяжёлое течение, чем те, кто жёстко соблюдал карантин.

Как SARS-CoV-2 будет сочетаться с сезонными инфекциями, пока неясно. Течение заболевания, по словам академика, может быть как утяжелено, так и наоборот, в антитела к «обычному коронавирусу» могут дать «перекрёстную защиту».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Число заболевших в мире превышает 9 миллионов, погибли более 400 тысяч человек.

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Комментарии (8)

Modest_5e4ce41f7533b
Согласен, до многих не доходит, что эпоха стадного образа жизни заканчивается и на любые массовые посиделки и покатушки обязательно найдется какая-нибудь зараза. Вспоминаем, чем закончилась "победа" над основными венерическими заболеваниями и связанные с ней вольности сексуальной революции. Только еще более фундаментальной заразой.
firma
Учёный из Петербурга звучит равнозначно зебре из зоопарка.
guess
Еще один "карманный" ученый)) скрепно отрабатывает
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