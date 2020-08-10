«Те, кто переболеют сейчас, имеют лучшие шансы». Эпидемиолог рассказал про вторую волну коронавируса в России

Вторая волна коронавирусной инфекции в России начнется с октября, при этом заболевшие позднее перенесут COVID-19 тяжелее чем те, кто заразился летом. Об этом 10 августа заявил доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов в эфире RT.



«Те, кто переболеют сейчас, имеют лучшие шансы, чем если они переболеют в начале зимы», — указал он, отметив, что заболеваемость будет более тяжелой. Он отметил, что сейчас, в основном, люди «болеют легко», потому что из-за воздействия солнечного ультрафиолета вирус менее агрессивен. Таким образом, по мнению врача, для населения лучше перенести заболевание сейчас, чем в более холодное время.

