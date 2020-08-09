FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +23
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.08.2020 12:35
12
Печать

К петербуржцу в гости пришла знакомая с мертвым младенцем в пакете. Ее саму увезли в больницу

Субботнее утро для жителя Приморского района Петербурга началось с визита знакомой, а затем медиков и полиции. Девушка принесла мертвого ребенка.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, женщина назвавшаяся Региной, пришла в квартиру 39-летнего жителя Стародеревенской улицы накануне утром, точное время он назвать не смог. В черном полиэтиленовом пакете она принесла мертвого младенца и сразу рассказала, что внутри. Больше она ничего пояснить не смогла. Мужчина вызвал скорую помощь, девушку забрали с послеродовым кровотечением в тяжелом состоянии, тело ребенка увезли в морг для установления причины смерти.

26-летняя петербурженка назвала знакомому ненастоящее имя. «ВКонтакте» у девушки не менее шести страниц, некоторые из них практически не заполнены. На других она пишет, что училась в медицинском колледже и предлагает подработку женщинам в декрете, на всех страницах она утверждает, что замужем, и позирует на фото, слегка придерживая живот, как это часто делают беременные девушки.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

Это питер детка)) Чисто петербургское реалити шоу. У Петербурга всегда был свой собственный,неповторимый стиль..
Noisymouse
Почитаешь городские новости - никаких ужастиков не надо... Чего только не носят наши люди в пакетах - части "бывших", мертвых младенцев...
Noisymouse
Почитаешь городские новости - никаких ужастиков не надо... Чего только не носят наши люди в пакетах.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний