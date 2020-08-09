Лукашенко: Перед выборами 170 гражданам отказали во въезде в Белоруссию. «Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут»
Обстановка в Белоруссии во время выборов находится под полным контролем властей, заявил 9 августа президент страны Александр Лукашенко после того, как проголосовал сам. Об этом сообщает БелТА.
Лукашенко также рассказал, что утром заслушал доклад Государственного пограничного комитета — ему доложили, что за последнее время отказали во въезде в страну 170 гражданам.
«Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный. Мы также усилили наблюдение в связи с последними событиями за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны», — подчеркнул Лукашенко.
Незадолго до выборов в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых называют бойцами ЧВК Вагнера, их обвиняют в подготовке беспорядков в стране. В России говорят, что бойцы летели «в одну из стран Латинской Америки», также появилась версия о том, что их подставили спецслужбы «третьей страны» (предположительно, Украины). Однако Лукашенко сегодня заявил, что ему все равно, спровоцировала ли ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии «третья страна»: он будет работать «по факту». Ранее он сообщал, что в страну якобы всего собирались забросить 200 «боевиков».
На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.
Подготовка к выборам сопровождалась многотысячными митингами против Лукашенко и задержаниями его противников. Накануне вечером в центре Минска автомобилисты гудели против действующего президента, ОМОН задерживал пешеходов, поддержавших такой протест.