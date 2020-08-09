Лукашенко: Перед выборами 170 гражданам отказали во въезде в Белоруссию. «Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут»

Обстановка в Белоруссии во время выборов находится под полным контролем властей, заявил 9 августа президент страны Александр Лукашенко после того, как проголосовал сам. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко также рассказал, что утром заслушал доклад Государственного пограничного комитета — ему доложили, что за последнее время отказали во въезде в страну 170 гражданам.



«Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный. Мы также усилили наблюдение в связи с последними событиями за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны», — подчеркнул Лукашенко.

