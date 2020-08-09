В Петербурге умерли еще 3 человека с коронавирусом

В Петербурге за последние сутки подтвердилась смерть еще 3 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом 9 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Общее количество жертв коронавируса в Северной столице достигло 2149 человек. Всего по России зафиксировано 77 летальных исходов.



По числу смертей на 100 тысяч населения Петербург по-прежнему на первом месте в стране. 40 тысяч умерших на сотню тысяч жителей. Но Северную столицу стремительно догоняет Москва с показателем 36,6. Всего в столице 4572 смерти.

