FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +23
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.08.2020 10:41
14
Печать

В Петербурге умерли еще 3 человека с коронавирусом

В Петербурге за последние сутки подтвердилась смерть еще 3 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом 9 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Общее количество жертв коронавируса в Северной столице достигло 2149 человек. Всего по России зафиксировано 77 летальных исходов.

По числу смертей на 100 тысяч населения Петербург по-прежнему на первом месте в стране. 40 тысяч умерших на сотню тысяч жителей. Но Северную столицу стремительно догоняет Москва с показателем 36,6. Всего в столице 4572 смерти.

Напомним, что каждый шестой умерший от коронавируса в России в июне, по данным Росстата, жил в Петербурге. На фоне такой статистики Смольный готовится к разбору полётов с правительством и Роспотребнадзором.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (14)

Petr_SPb
Фонтанка, опять ошибочка! На 100 тысяч населения от коронавируса умерло 40 человек, а не 40 тысяч человек, по официальным данным.
pregatus
Ну да, по выходным комиссия не работает, но чтобы не писать 0, пишут 3, 5, 9 случаев. Какая разница, потом в будние дни можно наверстать.

Потом почему-то оказывается, что по Росстату смертность в разы выше правда...
Павел Михайлов
Жёлтаяя пресса, может хватит панику нагонять? Хоть раз, для сравнения с ковидом, опубликуйте, сколько в СПБ за сутки умирает от инфаркта, инсульта и других заболеваний.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний