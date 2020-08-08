Государственный департамент США взял на себя ответственность за рассылку смс-сообщений гражданам России с призывами передавать информацию о кибератаках для вмешательства в ход президентских выборов в США.

Фото: скриншот постав в Twitter

Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепа в ночь на 8 августа подтвердил причастность ведомства к смс-рассылкам. В них предлагается выплата в 10 млн долларов за информацию о возможных вмешательствах в выборы президента США.

В Госдепе подчеркнули, что эта рассылка — часть международной кампании, которая ведется на нескольких языках. Reuters приводит в пример скриншот эсэмэски на арабском языке, которую получали граждане Ирана.



В получаемых россиянами сообщениях обладателям информации о вмешательстве в выборы предлагается перейти на специальную страничку в Twitter «Reward for Justice, Русский» («Вознаграждение за правосудие»).

«ВЗПП просит предоставить информацию, позволяющую установить личность или местонахождение лиц, действующих по указанию или под контролем зарубежных государств с целью вмешательства в любые федеральные, региональные или местные выборы США путем пособничества в несанкционированных компьютерных вторжениях и других формах компьютерного мошенничества», — говорится под тревожную музыку в объясняющем видео на страничке в Twitter.

Reuters подчеркивает, что получение таких сообщений вызывает у иностранных граждан недоумение, улыбку или уверенность, что они получили спам. Собеседники агентства сравнивают рассылку с разбрасыванием пропагандистских листовок с самолетов во время войны.

В российском МИДе такие действия Госдепа назвали вмешательством в личную жизнь россиян и также отпустили несколько шуток в своем неподражаемом стиле: «Бочка варенья&корзина печенья».

