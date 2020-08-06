Россияне начали получать SMS с предложением получить 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США
Россияне заявили, что начали получать SMS-сообщения с предложением передать Госдепартаменту США информацию о вмешательстве в выборы в Штатах и получить за это до 10 млн долларов. Скриншот сообщения опубликовал, в частности, депутат Думы Екатеринбурга Тимофей Жуков в своем телеграм-канале 6 августа.
Рассылка последовала после заявления госсекретаря США Майка Помпео, который накануне сказал, что «программа «Вознаграждение за помощь правосудию» Государственного департамента предлагает вознаграждение в размере до 10 млн долларов США за информацию, позволяющую установить личность любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, участвуя в определенной киберпреступной деятельности». Сообщение опубликовано на сайте Госдепартамента.
Ссылка, указанная в скриншоте SMS-сообщения, приводит на верифицированный аккаунт программы американского Госдепартамента «Вознаграждение за помощь правосудию» в Twitter, в котором говорится, что Вашингтон «вознаградит тех, кто поможет в борьбе против вмешательства в выборы США».
#США вознаградят тех, кто поможет нам в борьбе против вмешательства в выборы США.— Rewards for Justice, Русский (@RFJ_Russian) August 5, 2020
Если вы обладаете информацией об операциях, нацеленных на выборы США, вы можете претендовать на награду до $10 млн.#Election_Reward
Telegram: @RFJ_Election_Bot
WhatsApp/Signal: +1-202-999-5113 pic.twitter.com/Sp1bge5IaI
На предложение США о выплате 10 млн долларов уже отреагировало российское Министерство иностранных дел. Официальный представитель Мария Захарова иронизирует в Facebook: «Каждому?! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей?».
Znak.com заметил, что сообщение пришло россиянам через программу CentrSoobsh — это сервис, который обычно используется для рассылки спама или для рассылки фальшивых СМС для взлома аккаунтов различными мошенниками.