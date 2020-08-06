Россияне заявили, что начали получать SMS-сообщения с предложением передать Госдепартаменту США информацию о вмешательстве в выборы в Штатах и получить за это до 10 млн долларов. Скриншот сообщения опубликовал, в частности, депутат Думы Екатеринбурга Тимофей Жуков в своем телеграм-канале 6 августа.



Рассылка последовала после заявления госсекретаря США Майка Помпео, который накануне сказал, что «программа «Вознаграждение за помощь правосудию» Государственного департамента предлагает вознаграждение в размере до 10 млн долларов США за информацию, позволяющую установить личность любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, участвуя в определенной киберпреступной деятельности». Сообщение опубликовано на сайте Госдепартамента.