ЕС уменьшил список государств для открытия внешних границ. России в нём по-прежнему нет

Совет Евросоюза укоротил иностранных государств, с которыми странам-членам можно открывать внешние границы. Список из 11 государств стал меньше на одну позицию. В немилость попало Марокко.



«На основании критериев и условий, установленных в рекомендациях [Совета ЕС], с 8 августа страны - члены [Евросоюза] могут поэтапно отменять ограничения на пересечение внешних границ для резидентов следующих государств: Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Руанды, Грузии, Уругвая», - говорится заявлении Совета ЕС от 7 августа.