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07.08.2020 20:20
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ЕС уменьшил список государств для открытия внешних границ. России в нём по-прежнему нет

Совет Евросоюза укоротил иностранных государств, с которыми странам-членам можно открывать внешние границы. Список из 11 государств стал меньше на одну позицию. В немилость попало Марокко.

«На основании критериев и условий, установленных в рекомендациях [Совета ЕС], с 8 августа страны - члены [Евросоюза] могут поэтапно отменять ограничения на пересечение внешних границ для резидентов следующих государств: Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Руанды, Грузии, Уругвая», - говорится заявлении Совета ЕС от 7 августа.

Новое правило вступает в силу с 8 августа.

Ранее Финляндия также сократила свой список, на три страны. Власти полагают, что существующий на сегодняшний перечень едва ли изменится до 8 сентября.

При снятии ограничений Евросоюз оценивает эпидемиологическую обстановку в странах, с которыми намеревается открыть сообщение. Список пересматривается каждые две недели.

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Комментарии (1)

VKuser152997575
Власти цивилизованных стран отлично осведомлены о чудовищном подлоге в статистике властей России по коронавирусу.
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