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07.08.2020 17:21
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В Петербурге утвердили тарифы на реабилитацию переболевших COVID-19. Она стоит дороже, чем восстановиться от травмы позвоночника

Комитет по здравоохранению Петербурга утвердил расценки на медицинскую реабилитацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19. Право на нее получат обладатели полисов ОМС.

Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, петербургские власти и местный фонд ОМС внесли изменения в генеральное тарифное соглашение на 2020 год, установив новый код медицинской реабилитации «Пневмония, затяжное лечение после COVID-19». На каждого взрослого пациента больницам из фонда будет выделено по 72 179 рублей, на ребенка — 45 672 рубля.

В систему ОМС для реабилитации после COVID-19 включен расположенный в Петербурге детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА.

По расчетам чиновников, реабилитация переболевших обойдется фонду ОМС дороже, чем восстановление пациентов с травмами позвоночника или перенесших операцию на мозге по удалению злокачественных опухолей.

Общее число заболевших COVID-19 в Петербурге превышает 32 тысячи. Ежедневно регистрируют 150–160 новых случаев.

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Комментарии (6)

Cveta
Мне жаль людей, которым нужна реабилитация по другому диагнозу , не ковидному. Как так можно то?
Павел Михайлов
Это прямо праздник какой-то. Когда ещё было, что так можно лихо пилить бюджет без последствий
260551481
Сколько же отмыто на барановирусе.., а сколько еще предстоит.
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