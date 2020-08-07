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07.08.2020 12:00
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Пенсионерка на Солидарности угодила под машину, переходя дорогу на зеленый

Пожилая женщина серьезно пострадала в ДТП в Невском районе Петербурга утром 7 августа. Она попала под колеса легкового автомобиля.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:20 у дома 14, корпус 1 по проспекту Солидарности 36-летний мужчина на автомобиле Hyundai Solaris сбил 73-летнюю женщину. По предварительной информации, потерпевшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате пенсионерка получила травмы, ее состояние оценивается как тяжелое. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

Это уже второе серьезное ДТП с пешеходом за 7 августа. Ранее, в первом часу ночи, на Московском шоссе под машину попала девушка лет 20-25. Судя по видео, она споткнулась и упала с разделительного бордюра прямо под колеса проезжавшей мимо Zotye T600.

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