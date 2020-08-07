Пенсионерка на Солидарности угодила под машину, переходя дорогу на зеленый

Пожилая женщина серьезно пострадала в ДТП в Невском районе Петербурга утром 7 августа. Она попала под колеса легкового автомобиля.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:20 у дома 14, корпус 1 по проспекту Солидарности 36-летний мужчина на автомобиле Hyundai Solaris сбил 73-летнюю женщину. По предварительной информации, потерпевшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате пенсионерка получила травмы, ее состояние оценивается как тяжелое. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.