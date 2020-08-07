От гипермаркета на Савушкина новая «Тойота» уехала в компании преступного «Ниссана». Её след теряется на «Скандинавии»

Полиция Приморского района Петербурга разыскивает угнанную «Тойоту».

Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, накануне днём в полицию обратилась 46-летняя петербурженка. По её словам, за час с небольшим, с 12:30 до 13:50, с подземной парковки «О’Кея» на улице Савушкина у неё угнали белую Toyota RAV4 2020 года выпуска. Ущерб дама оценила в 2,2 миллиона рублей.

Видеонаблюдения на месте парковки нет. На выезде с парковки камера в 12:39 зафиксировала эту «Тойоту» в сопровождении чёрного Nissan X-Trail с подложными номерами. Машина, на которую зарегистрированы номера, находилась в тот момент в Петрозаводске. Затем в 13:05 «Тойота» попала на камеру на 64-м километре трассы «Скандинавия» — она мчала в сторону Выборга.